«Хендай» с пятилетней девочкой влетел в витрину ресторана в центре Петербурга

"Хендай" влетел в витрину ресторана на Фонтанке. Фото: vk.com/spb_today

Из-за ДТП «Хендай» влетел в витрину ресторана в доме №82 на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Жесткая авария произошла примерно в 01:45 в воскресенье, 25 июня. Легковушку случайно подбил автомобиль той же марки. В результате столкновения «Хендай» с 27-летней женщиной за рулем отлетел в витрину общепита. К слову, на пассажирском сидении иномарки сидела пятилетняя дочь автоледи.

Теперь у ресторана не самый лучший вид. Кто будет восстанавливать витрину - вопрос пока открытый. Фото: vk.com/spb_today

- Медики диагностировали травмы и у женщины, и у ребенка. Но их состояние оценили как удовлетворительное, поэтому отпустили домой без госпитализации. Среди посетителей ресторана пострадавших в инциденте нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полицейские проводят проверку ДТП и устанавливают, кто реальный виновник аварии. О состоянии водителя другой иномарки не сообщается. Вероятно, он в полном порядке.