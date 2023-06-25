Гостья из Новосибирска подожгла коридор в гостинице на турбазе под Петербургом

На турбазе в Приозерске веселая туристка чуть не сожгла гостиницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостья из Новосибирска чуть не сожгла гостиницу на туристической базе «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье в Приозерском районе Ленобласти. Все произошло еще 22 июня. Тогда утром 53-летняя женщина веселилась пуще прежнего и подожгла коридор в гостинице. На горе-соседку пожаловался работник базы. Но задержали ее только вечером следующего дня. Оказалось, она испортила имущество на 1,7 миллиона рублей.

- 23 июня в 21:30 полиция задержала подозреваемую в той же гостинице. Оказалось ,что она жительница Новосибирска. По факту поджога возбудили уголовное дело по второй части статьи 167 УК РФ за умышленное повреждение имущества, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что веселой туристке теперь грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо такой же путь в колонию.