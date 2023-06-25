1,3 миллиона человек посетили центр Петербурга на «Алых парусах»

1,275 миллиона человек смотрели за "Алыми парусами" вживую. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Полиция Петербурга подсчитала, что в центре города во время проведения «Алых парусов» в общей сложности было 1 миллион и 275 тысяч человек. Из них только 52 тысячи оказались выпускниками, которых пропускали на Дворцовую площадь. Все остальные – это горожане, туристы и просто случайные зеваки. В пресс-службе ГУ МВД России рассказали, что праздник прошел безопасно, за порядком следили сотни полицейских и росгвардейцев.

- Правонарушений и происшествий за вечер не зарегистрировали. В обеспечении порядка помогали сотрудники ОВД и транспортной полиции. Всего в мероприятии приняло участие почти 1,3 миллиона человек, - поделились в пресс-службе Главка.

Однако, по предварительной информации, уже после праздника как минимум одно происшествие все же случилось. В семь утра в кафе на Лиговском проспекте пришла выпускница, у которой украли кошелек и телефон. Она попросила вызвать полицию и заявила о том, что ее якобы изнасиловал таксист.