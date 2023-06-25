Пьяный хозяин выбросил собаку с восьмого этажа в Петербурге

Петербуржец хладнокровно скинул свою собаку с восьмого этажа. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Неадекватный мужчина выбросил собаку с восьмого этажа на юге Петербурге. Трагедия произошла в субботу. 24 июня, в четыре утра. Жители дома №246 на Московском шоссе в поселке Ленсоветовский проснулись от воплей пьяного соседа. После этого раздался громкий стук. Оказалось, горе-хозяин скинул свою собаку с высоту восьмого этажа. Вслед за этим шатающийся мужчина вышел на улицу, подобрал труп четвероногого бедолаги и понес его на помойку. К счастью, его вовремя остановили очевидцы.

Тот самый балкон, откуда полетела вниз несчастная собака. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Неравнодушные люди не только вызвали полицию. Но и поймали с поличным живодера, сняв его на видео.

- Стой! Все стоим, собака мертвая, - сказала соседка живодера на камеру, догнав его по дороге к мусорке.

Вскоре на место прибыл наряд полиции. Диалога с сотрудниками МВД у хозяина не случилось.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему 30 лет. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В соцсетях местные жители отмечают, что не раз жаловались на буйное поведение живодера. Якобы раньше он тоже издевался над собаками. Теперь мужчине и его супруге угрожают на личных страничках во «Вконтакте».