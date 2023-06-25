Град и мощный ливень накрыли Петербург 25 июня

Ливень с градом прошли в Петербурге 25 июне. Фото: vk.com/spb_today

Мощный ливень с градом накрыли Петербург под вечер воскресенья, 25 июня. Сначала стихия пришла в южные районы Северной столицы. Буквально за 10-20 минут местами дороги превратились в небольшие моря. Ливневка не сразу справилась с таким объемом осадков. Град, к слову, был небольшого размера и, вроде бы, никого не поколотил.

- Проспект Народного Ополчения теперь плывет. На Московском тоже, как будто бы нет ливневки, - жаловались очевидцы ненастья в группе «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Городской «Водоканал» ожидал непогоды. Аварийные службы были приведены в готовность. Еще за сутки спасатели МЧС и синоптики предупреждали, что воскресенье окажется дождливым. К слову, в разных районах Северной столицы громыхала гроза. Начало и середина июня выдались засушливыми в Петербурге, поэтому горожане преимущественно рады дождику. И особенно тому, что он прибьет вездесущий тополиный пух.