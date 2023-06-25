Туристический автобус загорелся на Днепропетровской улице в Петербурге

Двигатель туристического автобуса выгорел в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Вместо легких и увлекательных экскурсий одна из компаний гостей Петербурга испытала стресс и страх за свою жизнь. На Днепропетровской улице около 19:30 загорелся автобус туристический автобус. К счастью, огонь быстро заметили очевидцы и вызвали на место спасателей МЧС.

- Все живы, пожарные службы быстро среагировали, - рассказала очевидица происшествия Арина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Свидетели происшествия попыталась самостоятельно потушить пожар. В итоге помощь пожарных почти не потребовалась.

- Автобус загорелся напротив дома №12 на Днепропетровской улице. Пожар потушили еще до приезда спасателей. Там выгорел отсек двигателя. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что от МЧС на место возгорания выехало две единицы техники с 10-ю спасателями.