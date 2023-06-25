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НовостиЗвезды25 июня 2023 18:11

Снятый в Петербурге сериал «Цербер» о декабристах победил на кинофестивале «Пилот»

Исторический детектив получил главный приз жюри
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Петербургский сериал "Цербер" стал лучшим на фестивале "Пилот".

Петербургский сериал "Цербер" стал лучшим на фестивале "Пилот".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снятый в Петербурге сериал «Цербер», повествующий о расследовании череды жестоких убийств после восстания декабристов, признали лучшим на кинофестивале «Пилот». Жюри отдало предпочтение историческому детективу, тогда как зрители отдали больше всего голосов за комедию «Мамонты» с Юрием Стояновым. Напомним, фестиваль проводится в Иваново. На нем создатели картин могут продемонстрировать ведущим игрокам кинорынка «пилотные» (первые. – Прим.ред.) серии своих проектов.

- В первую очередь, мы нужны друг другу для того, чтобы рождать новые смыслы, тренды и проекты. Я надеюсь, что в следующем году на «Пилоте» будет еще больше заявок и еще больше «пилотов», - произнес на закрытие фестиваля его владелец Антон Калинкин, о чем передает ТАСС.

Добавим, что действие сериала «Цербер» происходит в Петербурге в 1826 году. После подавления декабрьского восстания в городе убивают всех, кто донес на революционеров. В главных ролях в детективе снялись Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Сергей Марин.