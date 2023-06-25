Снятый в Петербурге сериал «Цербер» о декабристах победил на кинофестивале «Пилот»

Петербургский сериал "Цербер" стал лучшим на фестивале "Пилот". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снятый в Петербурге сериал «Цербер», повествующий о расследовании череды жестоких убийств после восстания декабристов, признали лучшим на кинофестивале «Пилот». Жюри отдало предпочтение историческому детективу, тогда как зрители отдали больше всего голосов за комедию «Мамонты» с Юрием Стояновым. Напомним, фестиваль проводится в Иваново. На нем создатели картин могут продемонстрировать ведущим игрокам кинорынка «пилотные» (первые. – Прим.ред.) серии своих проектов.

- В первую очередь, мы нужны друг другу для того, чтобы рождать новые смыслы, тренды и проекты. Я надеюсь, что в следующем году на «Пилоте» будет еще больше заявок и еще больше «пилотов», - произнес на закрытие фестиваля его владелец Антон Калинкин, о чем передает ТАСС.

Добавим, что действие сериала «Цербер» происходит в Петербурге в 1826 году. После подавления декабрьского восстания в городе убивают всех, кто донес на революционеров. В главных ролях в детективе снялись Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Сергей Марин.