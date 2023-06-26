Спасатели нашли тело утонувшего мужчины в реке Луга в Ленобласти

Мужчина прыгнул с причала и утонул. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели искали в реке Луга тело мужчины, который утонул 24 июня. Поисковые работы прошли в водоеме в воскресенье, 25 июня. На месте происшествия работали специалисты из Шлиссельбурга. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Мужчина упал с причала и утонул, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Тело погибшего достали из водоема, перенесли на берег и отдали сотрудникам полиции.

Напомним, накануне спасатели в Петербурге спасли маленького мальчика, который свисал из окна многоэтажки. Ребенка заметили очевидцы: он сидел на подоконнике и болтал ногами, как будто не понимает опасность ситуации. Соседи вызвали сотрудников МЧС.