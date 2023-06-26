Дожди с грозой прогнозируют в Петербурге 26 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Северной столице 26 июня. Ситуацию в атмосфере над Петербургом в понедельник формирует ложбина пониженного атмосферного давления, которая связана с циклоном с юга.

- В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, - рассказал синоптик Леус.

Температура воздуха 26 июня составит от 24 до 26 градусов в городе. А в области будет от 21 до 26 градусов тепла. Скорость ветра – от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать, но при этом останется около нормы – 760 миллиметров ртутного столба.

Во вторник осадков не предвидится – воздух прогреется до 26-28 градусов.