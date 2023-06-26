Двухнедельный фестиваль карильонной музыки стартовал в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге стартовал Международный карильонный фестиваль «Музыка над городом». Он будет проходить в Северной столице с 25 июня по 7 июля. В это время в городе состоятся множество концертов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

- Концерты пройдут на Соборной площади Петропавловской крепости. Открытие фестиваля было в 19 часов 25 июня, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что на открытии мероприятия состоялось редчайшее в истории событие – с высоты Петропавловской крепости звучали живой голос и колокола одновременно. Вокалисты исполнили «Аве Мария» Джулио Каччини.

В программе фестиваля – мелодии, написанные специально для карильона. Прозвучит также популярная классическая и фольклорная музыка.