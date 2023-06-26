Сторож детского сада снимал порно с детьми в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сторожа детского сада из Всеволожска задержали из-за подозрений в развращении маленьких детей. Его поймали по горячим следам днем 22 июня. Известно, что мужчине 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Задержанный подозревается в том, что продолжительное время совершал противоправные действия в отношении двух детей, 7 и 14 лет, а также производил фото и видеосъемку. Указанные видеозаписи записывал на электронные накопители, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого пенсионера поймали и отправили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, таксиста из Петербурга подозревают в изнасиловании выпускницы, которая возвращалась домой с праздника "Алые паруса".