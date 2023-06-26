Петербуржец пугал прохожих макетом автомата АК-47 на Торфяной дороге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который пугал прохожих ненастоящим автоматом в Приморском районе. Все происходило на Торфяной дороге. Хулиган прятался в кустах и целился в прохожих. Его поймали 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшими незамедлительно на место нарядом патрульно-постовой службы у дома 10 по улице Торфяная дорога задержан пьяный ранее судимый 33-летний мужчина. При себе у него был предмет, конструктивно схожий с АК-74, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Специалисты изучили «автомат» и поняли, что это всего лишь макет, который совсем не пригоден для выстрелов. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.