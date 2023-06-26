Бывший Ленинградский гидролизный завод снесут на Грязном острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Грязном острове снесут 10 корпусов. Вместо Ленинградского гидролизного завода там планируют построить многоэтажные жилые дома. Площадь участка составит 86,7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

- Сейчас по генплану и Правилам землепользования и застройки участок находится в деловой зоне. Жилая застройка здесь относится к условно разрешенному виду использования, поэтому и потребовалось проводить общественные обсуждения, - пишет издание.

На данный момент по документам завод находится на территории производственной зоны. Но снос завода могут разрешить до оформления разрешения. Хотя, на решение вполне может повлиять памятник архитектуры – водонапорная башня, которая находится на территории бывшего завода.