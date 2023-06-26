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НовостиОбщество26 июня 2023 7:06

Бывший Ленинградский гидролизный завод снесут на Грязном острове

Там планируют построить жилые дома
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бывший Ленинградский гидролизный завод снесут на Грязном острове.

Бывший Ленинградский гидролизный завод снесут на Грязном острове.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Грязном острове снесут 10 корпусов. Вместо Ленинградского гидролизного завода там планируют построить многоэтажные жилые дома. Площадь участка составит 86,7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

- Сейчас по генплану и Правилам землепользования и застройки участок находится в деловой зоне. Жилая застройка здесь относится к условно разрешенному виду использования, поэтому и потребовалось проводить общественные обсуждения, - пишет издание.

На данный момент по документам завод находится на территории производственной зоны. Но снос завода могут разрешить до оформления разрешения. Хотя, на решение вполне может повлиять памятник архитектуры – водонапорная башня, которая находится на территории бывшего завода.