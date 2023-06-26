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НовостиПроисшествия26 июня 2023 7:21

Около 4,5 килограммов наркотиков нашли в лесу в Ленобласти

Порошок оказался психотропным веществом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Около 4,5 килограммов наркотиков нашли в лесу в Ленобласти.

Около 4,5 килограммов наркотиков нашли в лесу в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько килограммов запрещенных веществ нашли в лесу под Приозерском. Местный житель решил прогуляться и подышать свежим воздухом, но наткнулся на незаконную находку около деревни Хвойное. Законопослушный житель Ленобласти сразу позвонил в полицию. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Мужчина обнаружил около 4,5 килограммов наркотиков, - пишет издание.

Сотрудники полиции, которые приехали на место происшествия, забрали найденные пакеты на экспертизу. Специалисты выяснили, что запрещенный порошок относится к разряду психотропных веществ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 228 статье.

Напомним, накануне из реки Луга в Ленобласти достали труп мужчины, который прыгнул с пирса и утонул. Тело погибшего искали спасатели. Они передали его полицейским.