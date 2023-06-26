14-летняя девочка из Петербурга попала в больницу с отравлением наркотиками. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семиклассника попала в больницу Петербурга, отравившись наркотиками. 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали из квартиры на улице Шишкина около семи часов вечера 25 июня. Ее отвезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Школьница употребила наркотическое вещество – мефедрон, - рассказал источник.

Известно, что семья, в которой живет девочка – полная. Родители семиклассницы работают в коммерческих компаниях, а 17-летний брат учится в университете. Семья живет в двухкомнатной квартире, в которой есть все для проживания детей. На учете они не состоят.

Напомним, в Петербурге погиб семилетний мальчик. Он упал с велосипеда и серьезно травмировался из-за того, что транспорт наехал на железный штырь. Ребенок умер в реанимации, спасти его не удалось.