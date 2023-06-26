Девушка на мотоцикле сбила 8-летнего мальчика в Ломоносове

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восьмилетний мальчик попал под колеса мотоцикла на Ораниенбаумском шоссе в Ломоносове. Авария случилась около десяти часов вечера 25 июня. Сотрудники полиции Ленобласти проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 21-летняя девушка ехала на мотоцикле «Судзуки» и сбила восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Родителей рядом не было, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Школьника госпитализировали в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Состояние девушки-водителя не уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.