Незаконную свалку и срубленные деревья обнаружили на Домостроительной улице в Петербурге

Предприятие устроило незаконную свалку и срубило деревья на Домостроительной улице в Петербурге. Фото: Прокуратура Петербурга

В Петербурге на Домостроительной улице обнаружили незаконную свалку отходов. Также выяснилось, что на территории вырубили 42 дерева. Известно, что земельный участок арендует КПК «Петербургский кредитный союз». Природоохранная прокуратура Петербурга проводит проверку.

- С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился с заявлением в суд об обязании кооператива очистить земельный участок от отходов, а также о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, в размере свыше 500 тысяч рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Природоохранная прокуратура Петербурга будет контролировать, как арендаторы земли уберут незаконную свалку и выплатят ущерб.

Напомним, на Грязном острове в Петербурге планируют снести Ленинградский гидролизный завод. Вместо него построят жилые дома.