МЧС предупредило о ливнях и граде 27 июня в Петербурге

В городе пройдут дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице во вторник, 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 27 июня на территории Петербурга ожидаются грозы, ливни и град, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее рассказал о прогнозе погоды на этой неделе. В течение семи дней температура воздуха будет подниматься выше 25 градусов тепла. Но дожди и грозы не обойдут стороной Северную столицу. Ливни ожидаются в городе 26 и 27 июня.

Купальный сезон при этом отменять не планируется, ведь будет так же тепло, несмотря на кратковременные осадки.