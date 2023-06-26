Жительница Петербурга отделалась условным сроком за хищение почти миллиарда рублей у дольщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из руководительниц организации, подконтрольной «Группе компаний «Прайм», решила подзаработать на жителях Петербурга. Люди вложились в строительство двух жилых комплексов «Новая Скандинавия». Однако их деньги, а это более 900 млн рублей, женщина забрала себе. Все произошло в период с 2012 по 2017 годы. Жертвами руководительницы стали почти 120 граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Кроме того, подсудимая похитила более 25 млн рублей, полученные от потерпевшей в качестве займа, за квартиру, которая являлась залоговым имуществом банка по кредитным договорам, - добавили в ведомстве.

Руководительницу обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ей назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Известно, что женщина действовала не одна. Уголовное дело по соучастникам мошеннической схемы выделили в отдельное производство. А одного из подельников объявили в международный розыск.

Отмечается, что права дольщиков восстановили, а жилой комплекс достроили.