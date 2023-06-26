Двух мигрантов арестовали за похищение девушки в Ленобласти

Мигрантов арестовали за похищение девушки в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти поймали и арестовали мужчин, которые похитили девушку во Всеволожске. 21 июня они поймали ее, посадили в машину и увезли. Но пострадавшая сбежала с помощью перцового баллончика, который распылила в лицо похитителям. Об этом сообщили в СК СКР по Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Сейчас расследование продолжается, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд выбрал меру пресечения злоумышленникам, их арестовали. Следственные действия тем временем продолжаются. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, из-за которых произошло преступление.

Известно, что мужчины и пострадавшая девушка приехали из ближнего зарубежья. Девушку похитил ее бывший сожитель.

Напомним, в лесу в Ленобласти нашли около 4,5 килограммов наркотиков. Местный житель сообщил о находке в полицию. Возбуждено уголовное дело по 228 статье.