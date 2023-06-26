Мужчину задержали за развращение детей на детской площадке в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, который развращал детей на детской площадке. Все происходило в деревне Старая 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СК СКР по Ленобласти.

- Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении троих детей возрастом 8 лет, 7 лет и 3 года, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Прокурор будет просить, чтобы мужчину поместили в следственный изолятор. Расследование уголовного дела тем временем продолжается.

Напомним, в Петербурге накануне задержали сторожа детского сада, который снимал порно-видео с участием маленьких детей. На 67-летнего пенсионера возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.