МЧС предупредило о ливнях с грозой 26 июня в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга сегодня, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 26 июня в Санкт-Петербурге ожидаются грозы, ливни, град, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее МЧС предупредило о такой же погоде во вторник, 27 июня. Так что, ливни и град петербуржцам придется потерпеть два дня подряд.

Зато в остальные дни недели, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, осадков больше не будет. Наоборот – наступит жара до 28 градусов. Поэтому купальный сезон в Северной столице в самом разгаре.