Павел Семьянов стал новым гендиректором компании Solopharm в Петербурге

Компания Solopharm занимается производством лекарств. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургской фармацевтической компании Solopharm сменилось руководство. С конца 2012 года эту должность занимал Олег Жеребцов, но недавно он покинул пост. Теперь генеральным директором стал Павел Семьянов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

- Solopharm была основана Олегом Жеребцовым в 2010 году. Фармкомпания выпускает широкий спектр госпитальных растворов, препаратов для инъекций, различные спреи; а с 2022 года — также таблетки и капсулы для кардиологии, пульмонологии, неврологии, ревматологии, гастроэнтерологии, - сообщает издание.

Олег Жеребцов тем временем занял должность председатель совета директоров ООО «Гротеск» и главы группы компаний Solopharm. К слову, недавно компания начала заниматься производством БАДов. В этом месяце стало известно, что Solopharm будет строить производство гормонов.