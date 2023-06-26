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НовостиОбщество26 июня 2023 13:18

Госстройнадзор Петербурга согласовал строительство участка Южной широтной магистрали

Разрешение будет действовать до 2026 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Разрешение будет действовать до 2026 года.

Разрешение будет действовать до 2026 года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Госстройнадзор в Петербурге выдал разрешение на строительство Южной широтной магистрали. Это будет уже второй этап возведения дороги. Специалисты должны будут построить участок от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе, включая путепровод через железнодорожные пути Балтийского направления.

- Разрешение на строительство выдали 23 июня текущего года. Оно будет действовать до 23 января 2026 года. Протяженность участка составит 728 метров, - говорится в документе из реестра Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Напомним, первый этап строительства Южной широтной магистрали взяла на себя компания ВАД. Работы обойдутся в 21 миллиард рублей. Трасса пройдет от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. А ее протяженность – семь километров.