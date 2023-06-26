Мощный ливень обрушился на Петербург и затопил улицы

На Петербург обрушился сильный дождь с грозой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях жители Петербурга делятся кадрами непогоды. По словам горожан, мощный ливень с грозой прошел в Красносельском, Приморском, Петроградском и других районах Северной столицы. А в некоторых местах даже наблюдали град.

Судя по кадрам очевидцев, ливневки не справляются с таким обилием осадков. Некоторые улицы затопило так, что вода доходила почти до середины колес машин.

Улицы Петербурга затопило после дождя 26 июня. Фото: vk.com/pitereshaet

Напомним, что Северную столицу второй день подряд накрывает сильным ливнем. Вечером 25 июня, в некоторых районах также наблюдали и град.

Как позже в Водоканале Петербурга рассказали, что больше всего досталось Пушкинскому району. Там за 20 минут интенсивность осадков составила 24,9 мм, что в три раза больше расчетных значений.

- При сверхрасчетных (более 7,2 мм осадков за 20 минут) система водоотведения не может единовременно принять весь объем стоков, и на улицах города может скапливаться вода, которая в течение часа после окончания ливня полностью уходит в систему водоотведения, - добавили в ведомстве.