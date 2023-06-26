Александр Беглов поблагодарил жителей Петербурга за выдержку, спокойствие и поддержку президента

Губернатор Петербурга поблагодарил горожан за спокойствие и выдержку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выходные ознаменовались сообщениями о попытке вооруженного мятежа. В Петербурге, несмотря на это, ситуация оставалась спокойной. Сыграли свою роль и жители Северной столицы. Губернатор Александр Беглов поблагодарил горожан, за проявленные в эти непростые для страны часы выдержку и спокойствие.

- Я хотел бы поблагодарить всех жителей нашего города. Спасибо за выдержку и спокойствие, проявленные в непростые для страны часы и минуты. Спасибо за верность России и мощную поддержку нашего Президента, - сказал он.

Беглов отметил, что органы власти действовали слаженно, а силовые структуры приняли все меры для поддержания порядка. И несмотря на то, что 24 июня выдался «трудным» днем, вечером состоялся праздник выпускников «Алые паруса». По словам губернатора, это мероприятие стало символом единства и сплоченности всего народа.