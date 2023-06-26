Арктический салон пройдет в августе на Заячьем острове в Петербурге

В Петербурге в августе пройдет масштабный Арктический салон. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

На Заячьем острове в Петербурге с 25 по 27 августа будет проходить масштабный Арктический салон. Для гостей мероприятия подготовили 10 полярных станций и пять тематических зон. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

- На мероприятии любой гость и житель города найдет для себя немало интересного и полезного, - отметили в издании.

Например, на станции «Арктический туризм» посетителям расскажут историю Арктической зоны России, как там живут и какие есть достопримечательности. Кроме того, гости смогут составить маршрут для путешествия на Север. Также горожанам предложат бесплатную экскурсию по местам Петербурга, которые связаны с освоением и развитием холодного региона.

Познакомиться с эксклюзивными разработками предприятий Северной столицы посетители смогут на станции «Санкт-Петербург – Арктике». А обсудить вопросы о развитии Севера можно будет на станции «Деловая Арктика».

Но не только интересными станциями заманивает к себе Арктический салон. Настоящую арктическую атмосферу в Петропавловской крепости создадут с помощью айсберга и ледокола.