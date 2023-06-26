Четвертую экспертизу о причинах смерти расчлененного рэпера Картрайта назначили в Петербурге

Несколько лет подряд не утихают разбирательства вокруг смерти рэпера Энди Картрайта. Фото: СОЦСЕТИ

Несколько лет подряд не утихают разбирательства вокруг смерти рэпера Энди Картрайта. Напомним, в 2020 году расчлененное тело музыканта нашли в квартире на Невском проспекте. Тогда обвиняемая в убийстве супруга уверяла правоохранителей, что ее супруг скончался от передозировки. Но спустя три года ситуация яснее не стала: суд Петербурга по заявлению прокурора назначил уже четвертую экспертизу. Об этом spb.kp.ru сообщил адвокат вдовы рэпера Сергей Лукьянов.

– Экспертам обозначили вопросы, ответы на которые обнародуют причины смерти исполнителя, – рассказал правозащитник.

Он также добавил, что сторона обвинения просила назначить проведение исследования в местном учреждении, но суд доверил эту процедуру экспертам центра судмедэкспертизы Минздрава в Москве. Как уточнил адвокат, специалистам передали все материалы уголовного дела.

К слову, в прошлый раз манипуляции проводили с содержимым глаза певца, но метод оказался незапатентованным.