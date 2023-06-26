Трех подростков госпитализировали из-за массового отравления на выпускном в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи из Петербурга выясняют причины и обстоятельства массового отравления подростков и их родителей на выпускном. Как стало известно, прощались со школой и вступали в новый этап своей жизни ребята в ресторане на канале Грибоедова. Только проводили в итоге трех несовершеннолетних в одну из больниц города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Петербургу.

– СМИ сообщили об отравлении учащихся девятых классов. Правоохранители из-за этого проводят проверку, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты осматривают место происшествия, опрашивают пострадавших, руководство и сотрудников ресторана, чтобы выяснить все детали случившегося. По итогам проверки, сотрудники органов примут процессуальное решение.

Напомним, что, по предварительной информации, отравленная пища оказалась на столах 90 учеников. Из-за этого специалисты Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции, которую предлагали школьникам, их родителям и учителям.