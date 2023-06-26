На сервис Okko завели три административных дела за показ фильмов с пропагандой ЛГБТ с пометкой 16+

На сервис Okko завели три административных дела за показ фильмов с пропагандой ЛГБТ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три административных дела за показ фильмов с пропагандой нетрадиционных отношений завели на киносервис Оkko. На платформе появились картины на ЛГБТ-тематику, промаркированные отметкой «16+». Напомним, что подобные ленты должны носить знак «18+». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– К административной ответственности сервис привлекли за демонстрацию среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений или подобных предпочтений. Кроме того, подобные сцены способны вызвать у подростков желание сменить пол, – говорится в сообщении ведомства.

В марте и апреле правоохранители обнаружили нарушения сразу в 16 фильмах. Среди нарушающих законодательство картин оказались «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», «Бриджит Джонс: грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Новые мутанты», «Английский цирюльник», «Отличница легкого поведения», «Немножко беременны», «Зильс-Мария», «Римские расставания», «Игра в имитацию», «Маленькая Италия», «Александр", «Любовь, любовь, любовь», «Семейка Тененбаум».

Как сообщили в пресс-службе, материалы дел передали судье, но к производству они пока не приняты.