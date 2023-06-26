Без вести пропавшую 87-летнюю пенсионерку ищут четыре дня в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

На протяжении четырех дней волонтеры «ЛизыАлерт» разыскивают 87-летнюю пенсионерку. Женщина, как сообщили родственники, ушла из дома 23 июня и с тех пор ее местоположение неизвестно. Близкие пропавшей также рассказали, что пожилая дама – инвалид по слуху. Ориентировки на исчезнувшую уже разлетелись по социальным сетям. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Возможна потеря памяти, – обратились волонтеры к неравнодушным местным жителям.

В посте о пропаже активисты указали некоторые приметы пенсионерки: средний рост – около 162 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые, до плеч волосы. В день пропажи на ней было надето черное в цветочек платье и коричневые тряпичные тапочки. Ходит пожилая женщина с палочкой. Всю известную информацию можно сообщить на телефон горячей линии: 8 800 700 54 52.