Минфин Азербайджана стал новым собственником гостиницы Эрмитажа. Фото: thehermitagehotel.ru

У официальной гостиницы Государственного Эрмитажа сменился собственник. Новым владельцем дома отдыха в Петербурге стала небанковская организация «Аграркредит». К слову, компания принадлежит министерству финансов Азербайджана. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Росреестра.

– Объект отошел новому хозяину 15 июня, – передает данные сервиса издание.

Из данных, опубликованных на платформе, стало известно, что организация сохранит гостиницу, но обновить интерьеры. Кроме того, компания планирует договориться с самим Эрмитажем о существовании отеля под прежним названием. Но даже, если учреждение откажет в этом, новые владельцы не собираются отчаиваться и просто переименуют объект.

Напомним, что впечатляющий своим видом отель открылся далеких десять лет назад на улице Правды.