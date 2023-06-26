Четырехполосную улицу построят от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства утвердил проект будущего жилого квартала в Невском районе. На участке от улицы Тельмана и Октябрьской набережной планируется построить 11 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада на 745 мест, поликлинику, школу на 1525 учеников. Кроме того, от Дальневосточного проспекта и до прибрежной дороги проложат новую четырехполосную улицу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Инвесторы обеспечат ЖК инфраструктурой. По договору застройщик передаст встроенные помещения для подростково-молодежного центра и библиотеки, – отметил глава Петербурга.

Кроме постройки дороги, инвестор капитально отремонтирует улицу Новоселов и благоустроит внутриквартальные проезды.

На территории будущего комплекса находятся промышленные сооружения, часть которых числится объектами культурного наследия: комплекс построек «Бумажной фабрики Варгуниных» и «Фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Восстанавливать их будет также инвестор.