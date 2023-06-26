Человек пострадал в жестком ДТП возле Синявино в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня, 26 июня, по дороге в Петербург произошло жесткая авария. Неподалеку от поселка Синявино в Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль и автобус. Очевидцы сообщили об одном пострадавшем в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Происшествие случилось около развилки возле Синявино. Проезжал около шести часов вечера, – рассказал свидетель происшествия в подписи к публикации в социальной сети ВКонтакте.

Он также уточнил, что сотрудники ДПС перекрыли две полосы движения. Участники столкновения оказались по разные стороны дороги: автобус вынесло на встречную обочину, а белая и сильно помятая «Киа» улетела в кювет. У легкового автомобиля практически полностью снесен багажник. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавший, по словам мужчины, лежал на дороге и был накрыт белой простынью.