42-летнего петербуржца обвинили в крупном мошенничестве из-за ограбления десяти пенсионеров

Петербуржца обвинили в крупном мошенничестве.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителя Петербурга обвинили в крупном мошенничестве. 42-летний мужчина вместе со своими знакомыми обокрал десятерых пенсионеров. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
– Следователи предполагают, что обвиняемый звонил гражданам преклонного возраста и представлялся сотрудником правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в прокуратуре, фигуранты сообщали пострадавшим, что их родственники попали в серьезные ДТП. И требовали денег, чтобы они избежали уголовной ответственности. Выкуп передавался курьеру.
Доверчивые пенсионеры хотели помочь близким и передавали приезжавшему мужчине суммы. А сам обвиняемый за свою «работу» оставлял себе десять процентов от полученных средств. Остальные – переводил на счета соучастников.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.