42-летнего петербуржца обвинили в крупном мошенничестве из-за ограбления десяти пенсионеров

Петербуржца обвинили в крупном мошенничестве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Петербурга обвинили в крупном мошенничестве. 42-летний мужчина вместе со своими знакомыми обокрал десятерых пенсионеров. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

– Следователи предполагают, что обвиняемый звонил гражданам преклонного возраста и представлялся сотрудником правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, фигуранты сообщали пострадавшим, что их родственники попали в серьезные ДТП. И требовали денег, чтобы они избежали уголовной ответственности. Выкуп передавался курьеру.

Доверчивые пенсионеры хотели помочь близким и передавали приезжавшему мужчине суммы. А сам обвиняемый за свою «работу» оставлял себе десять процентов от полученных средств. Остальные – переводил на счета соучастников.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.