25 односторонних улиц появились в Петроградском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы повысить пропускную способность улиц и увеличить количество парковочных мест, в Петербурге вводят одностороннее движение. Так, в Петроградском районе при подготовке к открытию зоны платной стоянки изменили направление движения на 25-ти участках. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– С 26 июня только в одну сторону можно будет двигаться на дороге от Большого к Малому проспекту Петроградской стороны, – уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Кроме того, изменения коснулись Матвеевского переулка. Односторонним стал участок от улиц Ленина до Кронверкской. Также нововведения теперь действуют на Съезжинской улице от Кронверкского проспекта к Татарскому переулку.

Кстати, совсем недавно направление изменилось еще на 11 улицах. Теперь одностороннее движение действует на 88 участках дороги.