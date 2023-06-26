Мощный пожар произошел в квартире на Алтайской улице в Петербурге. Фото: t.me/spb_top_news

Понедельник – день тяжелый, а его вечер еще хуже. Так, не задалась вторая половина дня у жильцов третьего дома на Алтайской улице. В многоэтажном комплексе загорелась квартира. Мощные клубы дыма повалили из распахнутого настежь окна и затянули небо над зданием. Службы оперативно прибыли на место происшествия. Информация об этом появилась в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Квартира горит со стороны Московского проспекта. Судя по тому, какими темпами идет эвакуация, кто-то пострадал. Спасатели спускались минут пятнадцать, – рассказал один из очевидцев происшествия в комментариях под публикацией.

Свидетели мощного пожара также уточнили, что всех жильцов многоэтажки уже эвакуировали, а спасатели пытаются утихомирить разбушевавшиеся языки пламени. Официальной информации о пострадавших на момент публикации от сотрудников МЧС не поступало.