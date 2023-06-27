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НовостиПроисшествия26 июня 2023 21:01

Жители Ломоносова пожаловались на разлив канализации у пляжа Янтарь

Черная «жижа» не вызывает доверия у местных жителей
Элеонора КУРЮМОВА
Жители Ломоносова пожаловались на разлив канализации у пляжа Янтарь. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Жители Ломоносова пожаловались на разлив канализации у пляжа Янтарь. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Ломоносове местные жители обнаружили разлив канализации из коллектора. Они заметили, как у пляжа Янтарь сточные воды окрасили все содержимое небольшого пруда в грязно-черный цвет. Кроме того, недовольство вызвало то, что вся «жижа» уплывает в Финский залив. Об экологическом происшествии неравнодушный местный житель сообщил в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербург».

– Часто здесь вытекает это «нечто», – подписал автор публикацию в социальной сети ВКонтакте.

Он также удивился, почему происходящее совершенно не смущает тех, кто проводит здесь свой досуг с алкогольными снадобьями и закусками к ним. Комментаторы предложили жителям Ломоносова обратиться в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос и ликвидировать нелицеприятную вонь. Вряд ли местным хочется повторять историю «Смешариков» о «Маленьком Большом море».