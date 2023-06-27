Женщина пострадала в пожаре на Московском проспекте в Петербурге. Фото: скриншот из видео

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар произошел в одной из квартир в Московском районе. Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадала не только квартира, из которой валили черные клубы дыма. Огонь задел и местную жительницу.

– 26 июня около 11 часов вечера поступило сообщение о пожаре на Московском проспекте, – уточнили в пресс-службе МЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Как оказалось, пламя вспыхнуло в двухкомнатной отдельной квартире. Там загорелась комната, а огонь занял площадь в 30 квадратных метров. Сотрудники служб начали быстро эвакуировать погорельцев и параллельно бороться с разъяренной стихией. Примерно через 40 минут МЧСникам удалось усмирить пламя. Последние угольки полностью стухли к началу нового дня. Пострадавшую местную жительницу госпитализировали в одну из больниц города.