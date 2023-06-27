Петербурженка взыскала с работодателя 142 тысячи рублей из-за увольнения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокурор из Петербурга поспешил на помощь местной жительнице. Ее бывший работодатель не хотел рассчитываться с экс-сотрудницей и удерживал принадлежащие ей средства общей суммой 142 тысячи рублей. Только после вмешательства правоохранителя женщина получила законный рассчет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Прокуратура Василеостровского района провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в деятельности местного общества с ограниченной ответственностью, – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Иронично, что слоганом компании оказалась фраза: «Надежность даже в мелочах». Но уволенная по собственному желанию заявительница оказалось не маленькой, а большой проблемой для компании. Чтобы защитить права жительницы Северной столицы, прокурор обратился в суд с исковым заявлением и вернул петербурженке заслуженные деньги.