Трех человек приговорили к 5 и 6,5 года колонии за отмывание денег в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двоих мужчин и женщину из Петербурга осудили за мошенничество и отмывание денег. В зависимости от роли, которую исполняли фигуранты, им дали от пяти до 6,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Северной столицы.

– Правоохранители установили, что осужденные с октября 2012 года по май 2014 года незаконно обеспечили победу при проведении электронных торгов, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступным способом они получили права на имущество общества, 100 процентов акций которого находились в собственности РФ. Кроме того, к ним перешло и право требования на дебиторскую задолженность компании общей суммой более 293 миллионов рублей.

Также с мая по ноябрь 2014 года соучастники ввели захваченное имущество в нелегальный оборот.

Во время расследования правоохранители арестовали недвижимую собственность осужденных на общую сумму около четырех миллионов рублей. Сейчас ее передали в пользу РФ, а также государству возместили ущерб на сумму более 231 миллионов рублей.