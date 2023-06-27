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НовостиПроисшествия27 июня 2023 4:40

Массовое отравление подростков на выпускном стало поводом проверки СК в Петербурге

Трое девятиклассников попали в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Массовое отравление подростков на выпускном стало поводом проверки СК в Петербурге.

Массовое отравление подростков на выпускном стало поводом проверки СК в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Петербурга выясняют обстоятельства отравления школьников на выпускном гимназии №92 Выборгского района. Девятиклассники праздновали это событие в ресторане на набережной канала Грибоедова. В итоге, у некоторых из них появились симптомы кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Трое несовершеннолетних были госпитализированы. Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи СК, прокуратура и Роспотребнадзор побывали на месте происшествия в ресторане. Специалисты взяли пробы пищевой продукции, которой в заведении угощали детей, их учителей и родителей. Будет проведена экспертиза и приняты необходимые меры.