Ливни и грозы обещают в Петербурге 27 июня после полудня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на вторник, 27 июня. В городе будет жарко, однако днем снова можно ждать грозы и дожди. При этом над Северной столицей продолжают преобладать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы.

- В такой ситуации, после полудня в небе вновь появятся шапки мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь короткими летними ливнями, в отдельных районах прогремят грозы, - рассказал синоптик в своем телеграмм-канале.

Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов в Петербурге, а в Ленобласти воздух прогреется до 28 градусов. Скорость восточного ветра – 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 757 миллиметров ртутного столба – это ниже нормы. В среду особых изменений в погоде не предвидится.