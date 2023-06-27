34% петербуржцев отправятся на курорты России во время летнего отпуска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Большая часть жителей Петербурга планируют отправиться в отпуск по России этим летом. Так ответили 34 процента респондентов, которые приняли участие в опросе сервиса hh.ru. За границу намерены полететь 32 процента, а 7 процентов планируют побыть на даче.

- Ещё 3 процента будут заниматься бытовыми делами, 9 процентов планируют пойти в поход, 12 процентов проведут отпуск дома «на диване / у компьютера / с книгой». Взять подработку на время отпуска собираются 1 процент опрошенных, - говорится в исследовании.

Если говорить о самых популярных направлениях отпуска по России, то лидирует Краснодарский край. Туда поедут 20 процентов опрошенных. 11 процентов останутся в Петербурге. А на третьем месте Алтайский край, его выбрали 8 процентов респондентов. Среди заграничных направлений пользуются популярностью Италия, Турция, Таиланд и Испания.

44 процента жителей Петербурга готовы потратить на отпуск 50 тысяч рублей и больше.