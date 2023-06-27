Смольный разрешил застроить жильем территорию фабрики Варгуниных в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Невском районе Петербурга появится новый жилой квартал. Его построят на участке между улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом, улицей Новоселов и Октябрьской набережной. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

- По договору купли-продажи также будут переданы встроенные помещения для подростково-молодежного центра и библиотеки. Мы должны получить квартал, полностью обеспеченный социальной инфраструктурой, – сказал губернатор Александр Беглов.

На территории появятся 11 многоквартирных жилых домов, а также четыре детских сада, школа и поликлиника. Для жителей квартала построят также новую дорогу, которая пройдет от улицы Тельмана до улицы Новоселов.

Сейчас на земельном участке находятся здания бумажной фабрики Варгуниных и фабрики шерстяных изделий «Торнтон», признанные объектами культурного наследия регионального значения. Инвестору предстоит восстановить их.