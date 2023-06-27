Полицейские из Петербурга обезвредили мужчину, пытавшегося взорвать жилой дом в Мариуполе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские из Петербурга во время работы в Мариуполе обезвредили злоумышленника, который собирался взорвать многоквартирный дом. Все произошло 1 июня во время патрулирования города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- К четырем полицейским, Александру Буняеву, Андрею Кочику, Константину Могилко и Артему Краснопольскому, подбежала испуганная женщина. Она рассказала, что в ее подъезде мужчина выпускает газ из баллона и собирается взорвать дом, - говорится в сообщении ведомства.

Когда преступник увидел полицейских, он начал угрожать им и сообщил, что берет жителей дома в заложники. Но сотрудники не растерялись. Они вступили в диалог с мужчиной, переговоры длились несколько часов. В итоге им пришлось рискнуть и применить силу.

Злоумышленника скрутили и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что выбрал именно этот дом, потому что там установлены новые окна и двери, которые не выпустили бы газ.