15-летнюю девочку изнасиловали на вписке в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе Петербурга изнасиловали 15-летнюю девочку. Это случилось во время вписки в квартире на Краснопутиловской улице. Школьница приехала к знакомому на такси вместе с другими подругами. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочки все вместе выпивали. Алкоголь они привезли с собой, - рассказал источник.

После вечеринки подруги ушли спать в отдельную комнату. Но одна из девочек с ними идти не захотела и отправилась в ту комнату, где находился хозяин квартиры. Молодой человек воспользовался ситуацией и изнасиловал знакомую.

Теперь парня ищут сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.