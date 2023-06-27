Четырехзвездочный отель в Курортном районе Петербурга выставили на торги почти за 700 млн рублей

Элитный отель в Петербурге выставили на торги за 700 млн рублей. Фото: www.forrestmix.ru

В федеральном реестре сведений о банкротстве появился интересный лот. На торги выставили спортивно-оздоровительное строение в Курортном районе Петербурга. По данным из открытых источников следует, что речь идет о четырехзвездочной гостинице со спа-комплексом For Rest Mix. Начальная цена объекта составляет 691,8 млн рублей.

Отель располагается на Луговой улице, 10А в поселке Репино. Он имеет пять этажей и рассчитан на 109 номеров. Общая площадь объекта составляет почти 15 тысяч «квадратов», а размещен он на земельном участке в 1,3 га.

-Использовать объект можно для размещения объектов физической культуры и спорта, - указано в реестре.

Гостиница принадлежит обанкротившемуся ООО «Балтмедио». Известно, что в число совладельцев организации ранее входил зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков.

Согласно данным СПАРК, к 2015 году убыток «Балтмедио» составил 127 млн рублей. Компания задолжала кредитором более 5 млрд рублей. В апреле 2016 года организацию признали банкротом.