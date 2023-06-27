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НовостиОбщество27 июня 2023 7:54

Михаил Барышников стал представителем ЗакСа при правительстве Петербурга

Об этом сообщил Александр Беглов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Михаил Барышников стал представителем ЗакСа при правительстве Петербурга. Фото: ЗакС Петербурга

Михаил Барышников стал представителем ЗакСа при правительстве Петербурга. Фото: ЗакС Петербурга

Представителем Законодательного собрания при правительстве Петербурга стал Михаил Барышников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 27 июня.

- Эту новость объявил глава города Александр Беглов на заседании городского правительства, - говорится в сообщении ведомства.

Губернатор также выразил благодарность Барышникову за большой вклад в развитие Северной столицы.

Напомним, в мае текущего года сообщалось, что Михаил Барышников покинул должность председателя бюджетно-финансового комитета. На его место пришел депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.