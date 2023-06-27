Археологи из Петербурга нашли уникальный мавзолей в Севастополе

Петербургские археологи нашли в Севастополе уникальный мавзолей. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Во время раскопок в Севастополе специалисты Института истории материальной культуры РАН нашли каменную конструкцию из античности. Сооружение по-настоящему уникальное. В нем одновременно находится и мавзолей, и общественное сооружение. Об открытии рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Археологи ведут работы в Херсонесе. Верхняя часть найденной древней постройки представляет собой ритуальную беседку. Такие обычно были в местах особого общественного или культурного значения. Их располагали на важных улицах города или некрополя. В нижнем ярусе находится погребальный комплекс.

- Такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира. Специалисты считают, что находку можно смело отнести к разряду сенсаций, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первая уникальная находка. Ранее специалисты обнаружили храм в антах, коллективную гробницу-колумбарий с прилегающими индивидуальными гробницами, героон и другое.